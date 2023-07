Štúdiu vypracovala Prírodovedecká fakulta Karlovej Univerzity v Prahe. Dovoľte mi v krátkosti zhrnúť pár svojich postrehov o tejto štúdii.

Po jej stiahnutí zo stránky som si prečítal jednotlivé state štúdie. Nakoľko sa v jej názve uvádza, že by malo ísť o odhad veľkosti populácie medveďa hnedého na Slovensku, tak ma zaujímalo, kde všade sa uskutočnil odber neinvazívnych vzoriek. A hneď na str.14 nad obrázkom sa píše citujem zo štúdie :



Vzorkování proběhlo v místech permanentního výskytu medvěda hnědého (Obr. 2), tzn. v národních parcích (NP) a chráněných krajinných oblastech (CHKO) a na území v kompetenci daných NP a CHKO.



A čo ostatné územie, kde sa vyskytuje medveď ? Medvede žijúce na nich nepatria do populácie medveďa na Slovensku ? No najviac som zostal prekvapený, keď som našiel na str.15 obr.3. Nakoľko pochádzam a vykonávam právo výkonu poľovníctva na Orave a viem, že na Orave sa permanentne vyskytuje medveď, ale podľa daného obr. tam neprebehol žiadny odber neinvazívnych vzoriek. Takže, keď použijem tzv. zdravý sedliacky rozum, počet medveďov uvedený v danej štúdii hovorí o ich počte len na území, kde boli odobraté vzorky, ale to nereprezentuje celé územie, kde sa na Slovensku nachádza medveď - nepresný údaj, alebo zle interpretovaný.

Ďalej viem, že sa vzorky musia odoberať za určitých vonkajších podmienok, pričom aké boli vonkajšie podmienky (napr. teplota okolia, odber vzoriek na určitom území v rovnakom čase a pri rovnakých poveternostných podmienkach a pod ) pri odbere vzoriek pre štúdiu som v nej nenašiel žiadne bližšie informácie.



Vedci dôrazne odporúčajú pred začatím takejto štúdie, ktorá zahŕňa neinvazívne vzorkovanie vykonať pilotnú štúdiu na vyhodnotenie technických ťažkostí a tiež vecí súvisiacich z vyššie uvedenou identitou. O tom sa tiež nikde nepíše, či bolo také niečo vykonané.



Takže údaje zverejnené v danej štúdii vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nemôžu vyjadrovať presný stav populácie medveďa na Slovensku. Chýba mi tiež prepojenie na monitorovanie medveďov v prírode, o čom hovoria mnohé vedecké štúdie ( aj tie ktoré som mal možnosť študovať ).

Preto podľa môjho názoru je potrebné pristupovať k výsledkom štúdie ako ku čiastkovému výsledku pre monitorované územia, na ktorom prebehol zber neinvazívnych vzoriek.



Aj keď štúdia vznikla v rámci projektu „Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku“, ktorý je spolufinancovaný prostredníctvom Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ITMS kód projektu: 310011L489, malo by niekoho zaujímať, či boli finančné prostriedky účelne vynaložené. Je potrebné si tiež uvedomiť, že pracovníci, ktorí spracovali štúdiu, pracovali len s tým, čo dostali do rúk.



Skutočný stav populácie medveďa hnedého na Slovensku bude mať inú vyššiu hodnotu, ako je uvedené v predmetnej štúdii.

Ing. Ján Krnáč