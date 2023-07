Podľa možnosti sa ukryte do suchého prostredia. Nemali by ste stáť na vlhkých kameňoch a rozhodne nie pod stromami. V lese treba myslieť i na to, že blesky neudierajú do všetkých drevín rovnako. Listnaté stromy, najmä brezy a buky, si vyberú zriedkavejšie ako ihličnany, ktoré sú bohaté na živicu. Aj široký koreňový systém a rozložitá koruna pôsobia vodivo. Človek má zaujať takú polohu, aby telom zaberal čo najmenšiu plochu. Čupnite si a prikrčte sa, aby ste čo najmenej vyčnievali v teréne, čiže schúľte sa do tvaru vajíčka.

Nemali by ste sa ani pohybovať. Je dobré rozprestrieť pod sebou izolačnú vrstvu, napríklad ruksak. Ak máte v blízkosti odstavené auto, schovajte sa dovnútra. Kovové predmety vrátane zbrane treba zabaliť do puzdra a uložiť čo najďalej od seba. Mobilný telefón radšej vypnite! Rybári majú, samozrejme, odísť od vody.