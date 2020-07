Nahliadnite s nami do tajov lásky, ktorá je mládeži prístupná!

Srnec lesný (Capreolus capreolus) si v čase ruje, teda od polovice júla do polovice augusta, vyhľadáva vo svojom teritóriu rujné srny podľa ich pachu v stopnej dráhe. Srnec pred párením dlho naháňa srnu, ktorá sa ozýva veľmi hlasitým tiahlym pískaním a srnec zas hlasito fučí. Párenie je krátke a často sa opakuje. Po skončení rujnosti srny, čo trvá 3 až 5 dní, srnec srnu opúšťa a hľadá inú rujnú srnu. V oplodnenej srne zostáva zárodok v latentnom stave a začína sa vyvýjať až v zime koncom roka. Po 38 až 40 týždňoch gravidity, teda v máji až júni, srna kladie najčastejšie 2, zriedka 1 alebo 3 srnčatá.

O láske a zachovávaní populačnej hustoty obyvateľstva sa už veľa napísalo a viac menej s tým všetci žijeme. Ale zamysleli ste sa niekedy ako je to medzi zvieratami? Niektoré rituály párenia a lásky v živočíšnom svete vyrážajú dych. Samozrejme nechýba neha, ale často aj násilie a na prvý pohľad často až dych vyrážajúce scény, pričom to nie je až také zlé, ako sa na prvý pohľad zdá.

Obdobie párenia medveďov sa začína koncom jari a trvá do polovice leta. Vtedy medvede, inak samotáre, vyhľadávajú rujné medvedice a neraz sa pri jednej stretáva i viac samcov. Takéto nahováračky sa neobídu bez súbojov sprevádzaných silným revom. Samec dvorí samici tak, že ju štuchá hlavou do boku, zozadu ju objíma a vešia sa na ňu. Putuje po jej boku asi 3 týždne a párenie sa opakuje niekoľkokrát a viac dní za sebou. Potom unavený medveď opúšťa samicu a zaťahuje oddychovať do húštin.