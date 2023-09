Najskôr vám skríži cestu v blízkosti salašov pri pasení oviec, kočovaní včelstiev, v malinčí, pri strhnutej zveri alebo návnade či pri vode vo svojom teritóriu.

SERVUS, MACO

Má slabší zrak, človeka rozozná asi do vzdialenosti sto metrov. Keď nás neidentifikuje podľa hlasu alebo nezavetrí, usiluje sa podísť bližšie. Len čo však zistí, o koho ide, so strachom sa vzdiali. Ľudová slovesnosť odkazuje na to, že naši predkovia medveďa pri stretnutí hlasno pozdravili. Niektorí poľovníci tak robia i dnes. Samozrejme, medveď nemusí mierumilovne reagovať v prípade, že má znemožnené alebo obmedzené možnosti úniku, alebo keď sa človek ocitne medzi medvedicou a jej mláďatami. Vtedy sa na dotyčného vrhne ako blesk, mocným úderom prednej laby? ho zrazí na zem, hryzie a driape pazúrmi, pričom hlasno reve. Napadnutému neostáva iné, len mať na pamäti, že medvede v tejto situácii neznášajú prejavy odporu, beh, šplhanie na strom, oháňanie sa a podobne. Treba sa nechať zhodiť na zem, zaľahnúť na brucho, chrániť si rukami väzy a už sa nehýbať.

MLÁĎATÁ A RUJA

Na jar samica vyvedie z brlohu asi štvormesačné medvieďatá do prebúdzajúcej sa prírody. Prvý raz v živote uzrú denné svetlo. Bystrými očkami dychtivo skúmajú nový, slnkom prežiarený svet pod starostlivým dohľadom matky. Ochranu potrebujú najmä koncom jari, keď sa začína medvedia ruja. Veľké samce sú totiž schopné pozabíjať ich, aby sa medvedica opäť dostala do ruje.

NERVOZITA PRED ZIMOU

V jeseni sa medveď napcháva, aby si vytvoril dostatočne hrubú vrstvu podkožného tuku na zimu. Nie je to preň jednoduché, keď sa na lesné lúky a rúbaniská vyroja zberači malín, čučoriedok a brusníc. Konkurujú si. Medvede sú na Slovensku premnožené a hlavne slabšie jedince prežívajú permanentne stres pri zbere lesných plodov na území dominantného samca. Zvyčajne sa pánovi revíru dokážu vyhnúť, no neodvážia sa uložiť na nepravý zimný spánok na jeho teritóriu. Preto sú pri hľadaní bezpečného brloha, takzvanom brložení, nervózne a pri stretnutí s človekom agresívne. Medveď hnedý si robí brloh najčastejšie pod vývratmi alebo v skalných dierach. Zalieza doň začiatkom zimy, aby v ňom prekonal obdobie chladu v nepravom spánku. Odpočinok občas preruší a vylezie pred brloh. Energiu na fungovanie v utlmenom režime čerpá z nahromadených tukových zásob.

Jozef Ferenec Archív PaR 10/19