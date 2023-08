Do záhrady Michala Bačika zavítala šelma v noci. Zachytila ju fotopasca. „Ovce boli zavreté vnútri, ku ktorým sa medveď dostal. Pokúšal sa o to z viacerých strán. Z jednej strany mu to vyšlo. To bol neskutočný buchot. Psy štekali,“ priblížil pre RTVS chovateľ oviec z obce Tužina Michal Bačik.

Medveďa zahnal petardou. Šelma však stihla dve ovce smrteľne poraniť a jednu odvliecť. „V priebehu polroka ide o šiesty raz, čo sa nám zopakovala tá situácia, že medveď napadol včelstvo alebo ovce. Pri každom strete vyhlasujeme v miestnom rozhlase, aby si občania dávali pozor. Už to nechcú počúvať, sú v ohrození vo svojich záhradách, vo svojich domoch,“ povedal pre portál starosta obce Tužina Miroslav Dzina.

„V okolí obce Tužina evidujeme škody spôsobené medveďom aj na včelstvách a ovocných drevinách. Aktuálne sme na mieste nainštalovali špeciálne plašiace zariadenie, ktoré dokáže efektívne odradiť medveďa od priblíženia sa,“ dodala pre RTVS hovorkyňa Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková.