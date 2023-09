Prečo ste sa rozhodli pre netradičné plemeno?

Na jednej medzinárodnej výstave sa porcelán zapáčil môjmu synovi, ktorý žije v Trnave s manželkou a deťmi. Plemeno však očarilo celú našu rodinu, teda aj mňa. Syn v súčasnosti chová dve sučky, Freyu – matku Avivy a Alizzé. Má už zaregistrovanú aj chovateľskú stanicu.

Prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., prednáša na Katedre ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Je členkou výboru a tajomníčkou PZ Lieskovec, ktoré hospodári na 3,5-tisíc hektároch a má 31 členov. Zdroj: Archív IH

Kam chodí Freyu pripúšťat?

Do Poľska k pani Ewe Pilich, od ktorej ju kúpil ako šteňa, a ktorá v súčasnosti chová dvoch psov a sedem sučiek. Vlani priviedla Freya na svet prvé šteniatka, išlo o vôbec prvý vrh porcelánov na Slovensku. Väčšina putovala do zahraničia: Dvoch psíkov si zobrali poľovníci z Talianska a Poľska, tretieho záujemca z Rakúska. Štvrtého si prevzal jeden veterinárny lekár z okolia Košíc. Sučku Alizzé, ako som spomenula, si ponechal syn a Avivu venoval mne s manželom.

Plánujete s Avivou poľovať?

Porcelaine využívajú vo Francúzsku na durenie diviačej a vysokej zveri, pričom pracuje vo svorkách. V našich lesoch a hustých porastoch si to však neviem predstaviť. Avivu by sme chceli postupne vycvičiť aspoň na dohľadávky, ale medzi diviaky by som ju nepustila. Pri jej výške v kohútiku 55 centimetrov by nebola taká obratná ako slovenské kopovy či jazvečíky, ktoré používame v našom poľovníckom združení. Navyše má pomerne jemnú kožu a srsť. V revíri však máme zajace a bažanty, tak verím, že sa uplatní aspoň pri poľovačkách na malú pernatú a srstnatú zver… Keď Freya v revíri pri Trnave zbadá bažanta či zajaca, jasne sa u nej prejavujú poľovnícke vlohy. Spozornie podobne ako stavač, nedvíha však prednú nohu, ale ostane natiahnutá v strnulom postoji a čaká na príchod vodiča. Potom skočí a korisť vydurí z porastu alebo iného úkrytu...

Tieto psy majú údajne zvláštny hlasový prejav.

Áno, Aviva aj pri bežnom brechaní skôr „spieva“. Keď k nám prichádza niekto neznámy, takto to signalizuje, chráni si teritórium. Zvláštny hlas vydáva tiež v lese, keď zbadá zver.

Aké sú teda vaše skúsenosti?

Všetky naše sučky sú dobré a prítulné spoločníčky, priateľské k ľuďom. K deťom sa správajú až ochranársky. Na výstavách ich prezentuje najmä vnučka Ninka (13). Porcelán je zároveň odolné a zdravé plemeno. V minulosti sme chovali sučky nemeckého stavača a pointera, ktorým sme po vrhoch museli dávať výživové doplnky na kĺby. Freya nemala žiadne problémy

Na stope spieva Podľa štandardu FCI sa porcelaine (porcelán) zaraďuje do 6. skupiny medzi duriče, farbiare a príbuzné plemená. Výška psa v kohútiku je 55 až 58 cm, sučky 53 až 56 cm. Ušľachtilý vzhľad a jemná povaha prezrádzajú, že ide o potomka kráľovských bielych duričov. Má tenkú, pružnú kožu s čiernymi škvrnami, ktoré presvitajú cez bielu srsť a plemenu dodávajú modrý porcelánový vzhľad. Typické je oranžové sfarbenie ušníc a oranžové platne na tele. Vo Francúzsku sa používa na lov zajacov štvaním, na durenie diviakov a vysokej zveri vo svorkách. Vďaka výbornému čuchu je tiež spoľahlivým farbiarom. O plemene písal aj slovenský kynológ Andrej Renčo: „Takýto pes, zamiešaný medzi svorku našich kopovov, sa kontrastne vynímal pri durení. On nekolil ako kopovy, ale v rozličných tónových obmenách vyspevoval na stope verš za veršom – auae – aiaua – aíá. Niekedy žalostne zavýjal, hneď zas kvílil a bedákal a na čerstvej stope priam reval tak intenzívne, že sa tento žalostný, ba až rebelantský spev rozliehal po grúňoch a vracal sa späť v ozvenách.“

