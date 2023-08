Srnčie parožie býva veľmi variabilné a má mnoho obdivovateľov medzi poľovníkmi. Mohutnosť a tvar srnčej trofeje je zároveň kritériom chovnosti, takže v čase lovu často „posúva“ alebo, naopak, „zastavuje“ jedinca pri prechode do vyššej vekovej triedy. Ak chceme v revíri zdravú a trofejovo hodnotnú zver, dôležité je dobre ju poznať a len potom zodpovednou selekciou zasiahnuť do jej chovu. To sa dá dosiahnuť častými návštevami revíru a pozorovaním zveri.

Zhodené v decembri

Od zimy sme sledovali a fotili 4- až 5-ročného srnca, ktorého sme familiárne nazvali Vilko. Držal si asi štvorhektárové teritórium a nebolo ťažké sa k nemu dostať. Nasnímali sme sériu jeho „portrétov“, od zhodenia ľavého parožka (obr. 1) až po vytlčenie nových, čo trvalo približne 100 dní. Potom sa nám Vilko ukázal ešte v máji v plnej nádhere. Pred obdobím ruje sa však „stratil“. Značne si totiž rozšíril teritórium. Zasahuje aj do lesa. Budeme sa snažiť navábiť ho v prvej augustovej dekáde počas srnčej ruje. Dúfame, že sa s ním stretneme.

