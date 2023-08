Našťastie, prežratým medvedíkom čistotným pomohli z kontajnera ochotní policajti a berlínska polícia sa tým náležite pochválila na sociálnych sieťach.



Medvedíky čistotné sa vydali hľadať potravu do berlínskej štvrte Prenzlauer Berg, známej svojimi reštauráciami. Zvieratá tam vliezli do odpadkového koša a našli zvyšky jedla, informovala polícia na Facebooku s tým, že to nebol múdry nápad.

"S plným bruchom potom zistili, že dostať sa späť z odpadkového koša bude ťažšie, ako pôvodne predpokladali. Z tejto nepríjemnej situácie sa už nedokázali dostať vlastnými silami," uviedla berlínska polícia.



"Pomocou kartónových krabíc a jednej metly sa im podarilo vyliezť von," opísala polícia záchrannú akciu. Medvedíky potom údajne odišli smerom k parku v Prenzlauer Berg.