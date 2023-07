Raz mi Pali báči spomínal, ako pytliačili s Janom a Jožom pod Kopcátom. Jano strelil srnu a Jožo šiel po ňu. V dlhom kabáte, na hlave baranica, tvár začiernená sadzami. Keď bral srnu na plecia, padla rana a zaznej hlas: „Nechaj tú srnu!“ No Jano Bučiak smerom k hlasu tiež vystrelil a zakričal: „Ak ti je život milý, nechaj ho odísť!“ Jožo srnu niesol ďalej jarkom do Jasenia. Hlas od Harajok zakričal: „Hádam sa nejdeme pozabíjať pre srnu“. A tak sa v tichosti rozišli. „Pánovi rechtorovi sa zajace, jarabice a dáke srnčie nezunovali jesť celú zimu. Keď mohol on, prečo nie aj my,“ dôvodil Pali báči takto i nasledovne:

„Po vojne boli lazy vypálené, veď front tu stál tri mesiace. Jesť bolo treba, ale čo? Mnohým neostávalo iné, len brať do ruky deravé železo a poď ho do hory po obživu. Rozmohli sa aj krádeže dreva, a tak sa po horách viac motali horári a žandári. K tomuto nešťastiu sa pridal aj pán rechtor. Lipiny, Harajky a Javor bola jeho obľúbená trasa na poľovačky. Znenazdajky sa objavil tam, kde to lazníci nečakali. Mal vyše sto kíl, sprevádzal ho koník a vždy aj niekto z Divína. Nielen pre bezpečnosť, ale aj na nosenie ulovenej zveriny. Bola to výhoda pre pána rechtora, ale nevýhoda pre pytliakov. Bolo ho treba pohnúť ďalej z Javora.

Chlapi sa dohodli, že mu budú robiť zle. Možno sa poddá. Zavše zarúbali chodník, pokosili nedozreté obilie na Divínskych lazoch. Pán rechtor choval doma v záhrade srnu so zvoncom na krku. Veľmi túžil, aby mala mláďa. Kočiš po porade s chlapmi rechtorovi poradil, aby srnu zaviezli na lúku do hory na Martincovo, že tam si ju srnec nájde. A dobrí chlapi len na to čakali. Srnu ukradli. Smútil pán rechtor za srnou, ale darmo.

Mnohým neostávalo iné, len brať do ruky.

Keď po roku poľoval na Jasení, kde sa pásli kozy z neďalekej Budinej, zaujal ho známy zvuk zvonca na krku jednej z nich. Nebolo ťažké zistiť, čia je to koza. Majiteľ Hanek bol jeden z tých dobrých chlapov, no vyhovoril sa na Rómov. Vraj od nich kúpil zvonček v krčme v Báni na stanici. Pán rechtor nakoniec otvoril pudilár a zvonček odkúpil.“ Prišli však plané časy. Pán rechtor ochorel. Nevládal už ani na koníkovi sa voziť do hory. Aj pytliakom, dobrým chlapom, sa začali míňať náboje. Keďže však pán rechtor nemohol byť bez diviny, došlo k dohode. Potajomky dobrí chlapi dostali náboje a pánovi rechtorovi nechýbala divina. Nikto sa k ničomu nepriznal, odpustili si. Vraj zabudli na všetko, čo si navzájom vyparatili.

