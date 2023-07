Dohrýzol mu obe ruky, jeho zranenia si vyžiadali ošetrenie v nemocnici. Na miesto obratom dorazil Zásahový tím pre medveďa hnedého. Aktuálne po jedincovi pátrajú, po jeho nájdení ho usmrtia. TASR o tom v piatok informoval hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák.

Mladík podľa informácii TV Markíza skoro ráno vyvádzal z maštale koňa, keď honapadol medveď. Zvalil ho na zem a dohrýzol mu ruky, ktorými si chránil tvár.

Matka celý útok videla. Vzala do rúk vidly a syna s ich pomocou bránila. Niekoľkokrát medveďa bodla. Medveď mal zostať po jej zásahu ležať na zemi. Avšak po tom, čo odišli zavolať políciu, zdanlivo mŕtvy medveď zmizol.

„Bola to obrovská sila. Ak by tam nebola mamina, aby mi pomohla, tak by ma možno aj zabil. Hrabal a hrýzol,“ povedal pre portál tvnoviny.sk poranený Kristián.

„No čo vás prvé napadne, ako matka idete zachrániť dieťa. Vidíte tú strašnú situáciu, tak ide o momenty, nie je priestor na rozmýšľanie. Spravíte, čo vás prvé napadne,“ povedala portálu mama Michaela.

"V tejto chvíli je najdôležitejšie, že mladý muž je mimo ohrozenia. Štátna ochrana prírody robí maximum, aby problémového medveďa vypátrala," zdôraznil pre TASR minister Milan Chrenko.

"Zásahový tím pre medveďa hnedého je aktuálne na mieste a spolu s miestnym poľovným združením medveďa dohľadávajú," potvrdila pre TASR manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková. Zásahový tím ŠOP SR preto podľa nej vyzýva miestnych obyvateľov, aby sa tejto lokalite v nasledujúcich dňoch vyhýbali.

Minister sa spojil s rodinou poraneného mladého muža, vyjadril ľútosť nad celou situáciou a uistil ich o maximálnom nasadení ochranárov pri hľadaní problémového jedinca. "Otec poškodeného ministrovi uviedol, že sedem rokov boli ignorované jeho žiadosti o náhrady škôd spôsobené medveďom na hospodárskych zvieratách," uviedol Ferenčák.

Chrenko podľa neho inicioval preverenie postupu príslušného okresného úradu v danej veci, keďže v prípade škôd spôsobených chráneným živočíchom náleží adekvátna kompenzácia.

Na pohyb jedincov medveďa hnedého v intraviláne a extraviláne upozornila v piatok i obec Háj na svojej webovej stránke. Obyvateľov vyzvala na obozretnosť.