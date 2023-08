V roku 2022 bolo na Slovensku podľa poľovníckej štatistiky ulovených 4 960 holubov hrivnákov (Columba palumbus), trikrát viac ako pred 20 rokmi. Početnosť nášho najväčšieho, až polkilového holuba je na vzostupe. Vyskytuje sa takmer všade, no najviac v nížinách. Bežne hniezdi už aj vo väčších mestách. Loviť sa u nás smie od augusta do októbra, pre opatrnosť a rýchlosť letu 80 kilometrov za hodinu to však nie je ľahký cieľ.

Hlavne nenápadne Zdroj: Jozef Vakula

Problém s jeho početnosťou majú v západnej Európe, najmä v Spojenom kráľovstve, kde ročne hrivnáky spôsobujú škody na repke olejnej, kapuste a hrachu približne za 115 miliónov libier (BASC 2019). Práve tam vyvinuli a zdokonalili ich najefektívnejší spôsob lovu – pomocou balabánov. Jeho podstatou je prilákať holuby k strelcovi na vzdialenosť do 30 metrov pomocou umelých napodobením. O tomto spôsobe lovu vyšlo niekoľko kníh a odborných príručiek v anglickom jazyku (napríklad Batley J., 2004: The Pigeon Shooter). Využiť ho možno aj v našich podmienkach.

