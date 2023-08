Oháňame sa záujmom o prírode blízke obhospodarovanie lesa, ale na jeho prírode blízku ochranu sme akosi pozabudli. Do lesov dodávame tony plastu v podobe sieťok na obaľovanie kmeňov či ochranných manžiet terminálnych púčikov. Tieto plastové výrobky po niekoľkých rokoch vplyvom poveternostných podmienok zvetrajú a zostanú v prostredí. Porovnal som hmonosť ochrannej sieťky a 0,5-litrovej plastovej fľaše. Vyšlo mi, že jedna ochranná sieťka vydá za viac ako 13 plastových fliaš. Takže, keď sa pozrieme na porast chránený sieťkami pred ohryzom, akoby v ňom bolo rozhádzaných niekoľko tisíc plastových fliaš.

Ovčia vlna

Aké je riešenie? Ovčia vlna, o ktorú je v súčasnosti takmer nulový záujem a je pomerne lacná. Stačí, aby sa na Slovensku našiel výrobca tenkého plátna z ovčej vlny v šírke asi 1,5 metra. Dĺžka by sa strihala z kotúča plátna podľa obvodu kmeňov stromov, ktoré treba mechanicky ochrániť. Ochrana terminálnych púčikov pomocou ovčej vlny sa úspešne vykonávala aj v minulosti, takže o účinnosti niet pochýb. Zver sa konzumácii takto ochráneným častí drevín vyhýba, pretože ju vlna dráždi v pažeráku a považuje ju za nepožívateľnú. Po niekoľkých rokoch sa ochrana z vlny takisto rozpadne, ale oproti plastom nepredstavuje pre životné prostredie záťaž. Veď ovčia srsť je prírodný materiál.

Poďme príkladom

Čo na to poviete? Myslím si, že je to inšpirujúci nápad, ktorého realizácia by pomohla našej prírode. A po úspešnej implementácii v porastoch a otestovaní v praxi, by sa táto ekologická idea mohla uplatniť aj za hranicami Slovenska.

Ján Kuchárik