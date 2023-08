Pred mesiacom zaútočil medveď na 20-ročného muža na miestnej farme v obci Háj v okrese Turčianske Teplice. Ako to na farme vyzerá teraz?

Kristián skoro ráno vyvádzal zo stajne koní poníka, no v tom ho napadol medveď.

"Na zadné sa dal a len hrýzť hrýzť. Hlavne mi pohrýzol ruky, v ústach mi ďasná poodtŕhal pazúrmi,"priblížil Kristián Sedlačko, napadnutý farmár, pre portál TV JOJ. "Kristián začal kričať už mu išiel po rukách. Neviem čo ma to napadlo zdrapnúť vidly a letela som tam," uviedla pre portál noviny.sk Michaela Sedlačková, mama napadnutého farmára. Tá synovi zachárnila život.

Po incidente na farmu priviezli odchytovú pascu na medvede. Avšak ani po niekoľkých dňoch sa žiadny medveď do pasti nechytil. "Keď sa na ňu pozrieme, len sa zasmejeme. Bolo jasné, že sa do nej nič nechytí," komentoval situáciu farmár Martin Sedlačko.

Ochrana farmy je zabezpečená 8 kaukazskými ovčiakmi a Martin si kúpil aj ďalekohľad s funkciou nočného videnia. Medvede im v noci často narúšajú chov jalovíc. Zvieratá v strachu poškodia ohrady a uniknú do prírody. "Cez deň treba robiť a v noci strážiť. Človek je nevyspatý a je to tak dennodenne," dodal farmár. Medvede každú noc pozoruje a je presvedčený o tom, že ich do intravilánu obce ich chodí približne 30.

"Bola podpísaná dohoda o spolupráci s poľovníckym združením. Bol viackrát videný, no poľovníkom sa ho nepodarilo nájsť," opísal Marek Veverica z Zásahového tímu medveďa hnedého.