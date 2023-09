Každý poľovník ju pozná podľa dlhého zobáka. Preň dostala aj nežnú prezývku dlhozobka. Sluka lesná (Scolapax rusticola) patrí medzi najkrajších predstaviteľov našej pernatej zveri. Zvlášť obľubuje listnatý či zmiešaný les s vlhkou a pomerne mäkkou pôdou, do ktorej ľahko prenikne zobákom. Možno sa s ňou stretnúť i v remízkach s hustým, nízkym porastom. Niekedy sa zdržiava tiež pri potokoch obrastených krovím, najmä v suchej jeseni tam vyhľadáva červy, larvy hmyzu a rôzne bezstavovce.

Váži okolo 250 – 400 gramov. Vďaka ochrannému sfarbeniu je ťažko spozorovateľná. Vie potrápiť oko poľovníka a jeho štvornohého kamaráta. Cení sa hoci jediný úlovok. No nejde len oň. Večerné či ranné výpravy na sluky počas jarného ťahu v prebúdzajúcej sa prírode mali neobyčajnú atmosféru a silnú tradíciu. V súčasnosti sa na Slovensku smie „dlhozobka“ loviť len od septembra do novembra.

Na stope

Sluka sa vyznačuje silným pachom, preto ju ucíti aj pes so slabším nosom. Pointre a setre, ktoré majú vynikajúci čuch, nemú byť pri love ďaleko od svojho pána. Keď sluka zaznamená prítomnosť psa, pobehne niekoľko krokov vpred, potom sa vracia, aby zabočila do strany, a na odľahlejšom mieste vyčkáva, ako sa bude situácia vyvíjať. Niekedy vystrieda aj dve alebo tri takéto miesta. Posledné býva najkratšie, a to je znamenie pre poľovníka, aby sa rýchlo priblížil k svojmu psovi. Dobré je, keď pes vystavuje so zvončekom na krku. Zvonček musí byť zreteľne počuť, len čo však jeho zvuk utíchne a poľovník na psa nevidí, nastáva ťažká úloha…

Autor: Zdeněk Jagielski

