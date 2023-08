Huby potrebujú dostatok vlahy, aby sa plodnice v plnej sile predrali spod lístia na svetlo, a optimálnu vzdušnú vlhkosť, aby sa ďalej rozvíjali do krásy. Niektorí hubári v suchom lete

skúšali zalievať svoje hubárske záhony v lese, aby podporili rast hríbov, no veľakrát zbytočne.

Jednorazová zálievka v rozľahlom lese významne nezabezpečí potrebnú mikroklímu.

Nevyčítajme hubám, že nemajú samovražedné sklony a dokonale schované v hrabanke číhajú

na vhodné podmienky. Niektoré jesenné huby si však chcú užiť letnú vlnu rastu spolu s teplomilnými druhmi hríbovitých húb, aby potom mohli vyrásť ešte raz, vo väčšom množstve niekedy počas babieho leta.

Medzi ne patrí nie príliš lákavý lievik trúbkovitý (Craterellus cornucopioides), takmer nezameniteľná čiernohnedá až sivohnedá huba v tvare trúbky. Lievik je medzi hubami nedocenený, pritom je veľmi chutný a nenapáda ho hmyz. Spracováva sa veľmi jednoducho, odkrojené trsy stačí v rukách roztrhnúť na dve časti a nechať usušiť. Suší sa veľmi ľahko, keďže má tenkú a nie príliš vodnatú dužinu. Niekedy z jeho dutých plodníc vypadne slimák, ucholak alebo iný drobný živočích, ktorý v nich vyhľadáva úkryt.

Nevzhľadne až odstrašujúco môže na hubárov pôsobiť jelenkovec škridlicovitý (Sarcodon

imbricatus), rastúci od augusta v ihličnatých lesoch na severe Slovenska. Tento druh s tmavými

šupinami na klobúku a sivými ostňami na spodnej strane nie nadarmo oravskí hubári nazývajú „vlk“, „vlkolak“ či „čierna sova“.

Staršie jelenkovce môžu mať horkastú dužinu, no svieže mladé plodnice sú vhodné na sušenie a prípravu hubového prášku, použiteľného ako korenie do najrôznejších jedál. Pod borovicami sa koncom leta začínajú v bohatých skupinách objavovať rýdziky pravé (Lactarius deliciosus). Bežné sú napríkladv piesčitých borovicových lesoch na Záhorí. Rastú tam spolu s ďalšími druhmi rýdzikov s oranžovým až krvavočerveným mliekom, ktoré sú všetky jedlé a chutné. Mladé plodnice sú vhodné na nakladanie do octového nálevu. Takto zakonzervované predstavujú hotovú lahôdku a hodia sa najmä k mäsitým jedlám.

