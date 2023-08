Prášnica bradavičnatá rastie od júna do novembra v ihličnatých, ale aj v listnatých lesoch, zvyčajne vo veľkých húfoch a v trsoch.

Na Slovensku, ale aj inde vo svete býva hojne rozšírená. Prášnicu bradavičnatú (Lycoperdon perlatum) možno poznáte aj pod ľudovým názvom prášivka, prachovka, prchavica, puchavka, svinský syr, vlčí tabak, hubka, fukavka, fúkavica, fukačka, fučka, čertov tabak, babin prd, babí šud či baraní vajco. Je to výborná jedlá huba, podľa odborníkov patrí k najlahodnejším, ale zbiera ju len málokto.

Plodnica má hruškovite kyjakovitý tvar. Zdroj: Mária Inštitorisová

PLODNICA

Plodnica má hruškovite kyjakovitý tvar a býva 40 až 80 mm vysoká. Horná výtrusorodná časť je guľovitá, na vrchole často s hrboľom a v priemere dosahuje 20 až 50 mm. Sterilná stopkovitá časť je valcovitá, smerom dolu zúžená, 12 až 22 mm hrubá. Plodnica mladej huby je celá biela a najmä na hornej časti posiata bradavkovitými ostňami, ktoré sa po dotyku ľahko odlamujú. V dospelosti sa plodnica sfarbuje najprv na okrovožlto a napokon na hnedo alebo hnedosivo. Plodnice sú jedlé, kým sú vnútri ešte biele a dostatočne tuhé.

GLÉBA A DUŽINA

Vnútrajšok plodnej časti (gléba) je zamladi biely a pevný, dozrievaním sa sfarbuje do žlta až do žltoolivova a vodnato mäkne. Po dozretí celá plodnica uschne a vnútro sa zmení na olivovohnedý výtrusný prach. Na temene guľkovitej časti vznikne otvor, ktorým sa zrelé výtrusy šíria do okolia. Spodná sterilná stopkovitá časť je vnútri za mladi biela, vatovito pružná, v dospelosti hnedosivá. Celá plodnica ostáva po zaschnutí papierovitá. Výtrusný prach je olivovohnedý.

S MYKOLÓGOM

A akým spôsobom sa prášnica bradavičnatá rozmnožuje? To nám pred časom prezradil Juraj Bojnanský zo Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV. Pozrite si video.