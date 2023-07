Vari najobávanejším rodom medzi hubami sú muchotrávky (Amanita). U nás ich rastie približne štyridsať druhov a ani znalci nevedia v teréne rozlíšiť úplne všetky. Mnohí hubári sú prekvapení, keď sa dozvedia, že jedovatých je zo desať z nich, kým ostatné sú neškodné. Najjedovatejšiu hubu sveta muchotrávku zelenú (Amanita phalloides) či prudko jedovatú muchotrávku tigrovanú (Amanita pantherina) by mal vedieť určiť každý, kto sa vyberie do lesa zbierať huby na jedenie. Muchotrávku červenú (Amanita muscaria), priam symbol jedovatosti, ktorá v skutočnosti až taká jedovatá nie je, poznajú aj tí najmladší hubári. Ale čo ďalšie? Aby ani tie vzácnejšie neupadli do zabudnutia, predstavíme si niektoré z nich.

Miniatúra z jelšiny

Začnime od najmenšej. Učupená v lístí uniká pozornosti muchotrávka jelšová (Amanita friabilis). Jej typickým biotopom sú pôvodné jelšové porasty. Tie sa nachádzajú zväčša v alúviách riek a potokov, ktoré tejto útlej hube poskytujú dostatočnú vlhkosť. Na tú si evidentne potrpí. Hoci nemá na hlúbiku prsteň ani nevyrastá z pošvy typickej pre mnohé druhy muchotrávok, prezradia ju aspoň sivasté útržky plachtičky na klobúku. V aktualizovanom zozname chránených druhov húb je jej spoločenská hodnota ocenená na dvesto eur.

Zriedkavý dvojník

Pred rokmi priniesli hubári na výstavu húb z vápencovej oblasti v Malých Karpatoch zvláštnu plodnicu muchotrávky, ktorá sa sčasti podobala na muchotrávku hrubú (Amanita spissa)a sčasti na muchotrávku červenkastú (Amanita rubescens). Až po čase sa ju na základe priloženého opisu a kresby podarilo identifikovať ako muchotrávku olivovohnedastú (Amanita franchetii)...

Autor: Ján Červenka

