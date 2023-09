Výstup k Bystréj lávke je miernou adrenalínovou výzvou – posledná časť prechodu prebieha po reťazami zabezpečených, exponovaných skalných úsekoch. Práve tam natočili pozorní turisti muža, ktorý mal v nákupnej taške počas výstupu stredne veľkého psa. Nebezpčne vyzerajúci výstup sa už šíri po sociálnych sieťach.

V komentároch sa ľudia správanie človeka tvrdo odsúdili. "Toto je hrôza a chorý rozum," napísal jeden. "Strašné. Ako je to možné. Dúfam, že s ním ani raz nezavadil o skalu. To by malo byť trestné," dodala ďalšia.

"A najhoršie je, že sa všetci len pozerajú a nikto nič nerobí. Na hanbu kašlem... Vôbec by som ho tam nepustila, zavolala by som políciu. Ohrozuje seba, psa, ostatných ľudí, je mi jedno, že ten hlupák ohrozuje seba. Môže sa rozhodovať sám. Nemá právo ohrozovať ostatných," napísala jedna z diskutujúcich.