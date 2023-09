FRANTIŠEK HOMOLA, predseda Klubu chovateľov slovenského kopova:

Správne vycvičený a socializovaný pes by pri spoločnej poľovačke nemal mať problém s inými psami. Má vytrvalo hľadať, hlasito sa prejaviť na stope, hlasito duriť a pri ulovenej zveri maximálne s chuťou pošklbkávať, čo je odmena za jeho výkon. Nevybehané psy, ktoré prídu na poľovačku, bývajú často nabudené, pričom sa môžu správať agresívne. Každý vodič musí poznať svojho psa a vedieť, čo naň platí pri strete s druhým psom. Nežiaducemu správaniu môže zabrániť trhnutím sťahovacieho obojka (mechanický podnet) v spojení s hlasným napomenutím alebo obojkom GPS s výcvikovým elektrickým impulzom.

Ak sa psy poľujúce v jednom revíri raz či dvakrát pobili, treba zabezpečiť, aby sa už viackrát nestretli a postupne na seba zabudli. Pri ďalších stretnutiach sa bitka nesmie opakovať, to by len stupňovalo ich vzájomnú agresivitu. Takéto psy by som v priestrannom pohone viedol jedného jedným okrajom, druhého opačným okrajom. Ak však pes v pohone vyhľadáva len bitku, nemá tam čo robiť! Jedinec dobre vycvičený na pohon a durenie sa má zameriavať na vyhľadávanie a durenie zveri a nevyvolávať konflikty s ostatnými psami. Tie, ktoré sa viackrát pobili, by som do spoločného pohonu vôbec nepúšťal.

Pri ulovenej zveri („koristi“) sa psy, ktoré ju spolu durili, môžu správať dominante a pobiť sa. Vtedy treba každého chytiť za zadnú nohu, odtrhnúť od seba a uviazať na vodiaci remeň. V žiadnom prípade netrestať! Dôležité je určiť povahu psa, či je sangvinik (správny typ) alebo cholerik. V druhom prípade jeho správanie musíme usmerňovať tvrdšími mechanickými podnetmi a, samozrejme, aj primeranou odmenou.

