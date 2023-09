Schopnosť rozpoznať emócie

V zaujímavej štúdii uskutočnenej vo Fínsku sa vedci snažili odhaliť záhadný vzťah, ktorý zdieľame s našimi štvornohými priateľmi. Doktorka Miiamaaria Kujala, hlavná autorka tejto štúdie, vysvetľuje, že empatickí jedinci, ktorí vynikajú v dešifrovaní výrazov ľudskej tváre, majú aj pozoruhodný talent na porozumenie psom. Mohlo by sa to zdať prekvapujúce vzhľadom na roky evolúcie, ktoré delia naše druhy.

Zdroj: freepik

Aby Kujala a jej tím túto teóriu otestovali, predložili 30 dobrovoľníkom zmes fotografií zblízka. Na týchto obrázkoch boli ľudia, psy, predmety a rozmazané scény. Tváre zobrazovali rôzne emócie vrátane šťastia, neutrality a hrozby. Dobrovoľníci hodnotili emocionálny stav každého objektu a poskytli poznatky o svojich vlastných skúsenostiach so psami.

Pozoruhodné výsledky ukázali, že bez ohľadu na to, či tvár patrila človeku alebo psovi, a bez ohľadu na predchádzajúce interakcie človeka so psami, dobrovoľníci zhodne identifikovali šťastie, neutralitu a hrozbu. To naznačuje, že aj bez formálneho výcviku dokážeme rozoznať niektoré emocionálne signály psa, ak sa dostatočne podobajú na ľudské výrazy.