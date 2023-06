Teriéry zaraďujeme do skupiny brlohárov. Tieto plemená boli pôvodne vyšľachtené na lov hlodavcov, líšok a jazvecov. V súčasnosti majú v poľovníctve všestranné využitie.

V našich revíroch sa najčastejšie používa jagdteriér, borderský teriér, waleský teriér, patterdale teriér, Parson Russel teriér, hladkosrstý a hrubosrstý foxteriér. Ale občas sa objavia aj iné plemená, napríklad bedlingtonský alebo český teriér. Vďaka svojej inteligencii, temperamentu a odvahe sa uplatňujú pri tlmení zveri škodiacej poľovníctvu.

Oliver Poór je chovateľ a výcvikár v Slovenskom klube chovateľov teriérov a foxteriérov. Zdroj: Archív OP

Ide o veľmi dôležitú úlohu, nakoľko pri jej premnožení môže prenášať na domáce i hospodárske zvieratá, ale aj na človeka nebezpečné nákazy (besnota a iné). Ďalej sa využívajú pri sliedení a durení diviakov za účelom znižovania ich stavov a škôd, ktoré spôsobujú na poľnohospodárskych a lesných kultúrach. Nezanedbateľné je takisto dohľadávanie poranenej alebo postrelenej zveri.

Vytvorte nerozlučnú dvojicu!

Teriéry dospievajú približne vo veku dva-tri roky, s výcvikom sa však začína už od šteniatka. Nemyslím tým nejakú drezúru, ale formu hry. Aj malé deti sa učia najprv písmenka, abecedu, slová, vety. Tak je to aj so psami. Hrou musíte najprv rozvíjať ich myseľ a vrodené vlohy. Napríklad keď začnú chodiť a skúmať priestor koterca či miestnosť, je čas začať. Ja postupujem tak, že na špagát si priviažem kožu zo zajaca, líšky či diviaka, ktorú pred nimi poťahujem. Šteniatka sú zvedavé, preto automaticky idú za kožou. Takáto aktivita v nich prebúdza vrodenú dravosť a záujem o korisť. Prídu do styku s pachom, ktorý nepoznajú, ale v podvedomí je im známy. Uvedené hry sú veľmi potrebné pre budúci život psíkov v poľovníckej kynológii.

