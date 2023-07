Ako teda udržať vášho psa v chlade a zároveň mu poskytnúť zdravé a chutné občerstvenie? Odpoveď je jednoduchá - domáce mrazené maškrty pre psov.



Hydratácia je pre psov rovnako dôležitá ako pre nás ľudí, obzvlášť v horúcich letných dňoch. Mrazené občerstvenie nielenže pomáha udržiavať vášho psa hydratovaného, ale aj dostaročne ochladeného. Navyše, príprava domáceho občerstvenia poskytuje kontrolu nad kvalitou a typom ingrediencií, ktoré vašemu psíkovi ponúkate.

Zdravé a bezpečné ingrediencie

Pre prípravu mrazených maškrt platí niekoľko zásad. Vždy by ste mali používať čisté, zdravé a pre psa bezpečné ingrediencie. Do maškrt môžete pridať ovocie ako jablká, banány a maliny, zeleninu ako mrkvu a uhorku, a dokonca aj jogurt alebo arašidové maslo. Vždy však skontrolujte, či sú všetky ingrediencie bezpečné pre vášho psa.

Recepty

Ponúkame vám niekoľko receptov na zdravé a chutné mrazené maškrty pre psov. Príprava je jednoduchá - všetko, čo potrebujete, sú vhodné ingrediencie, formičky na ľad alebo mrazenie a trochu času. Len pamätajte, vždy maškrty skladujte v chladničke a podávajte ich vo vhodných množstvách.

Banánovo-jogurtové maškrty

Ingrediencie:



2 zrelé banány

1 šálka neochuteného gréckeho jogurtu

1/4 šálky arašidového masla (bez pridaného soli a cukru)



Postup:



V mixéri zmiešajte všetky ingrediencie do hladka.

Nalejte zmes do formičiek na ľad alebo do silikónovej formy na muffiny.

Nechajte maškrty v mrazničke minimálne 4 hodiny, alebo až do úplného zmrazenia.



Mrazené mrkvové tyčinky s jogurtom

Ingrediencie:



2 stredne veľké mrkvy

1/2 šálky neochuteného gréckeho jogurtu



Postup:



Mrkvu ošúpeme a nakrájame na dlhé, tenké tyčinky.

Tyčinky na jednej strane namočíme do jogurtu.

Jogurtom potreté tyčinky uložíme na plech vyložený papierom na pečenie.

Plech s tyčinkami vložíme do mrazničky na 3-4 hodiny, až kým nie sú úplne zmrazené.

Jahodové kúsky s kokosom

Ingrediencie:



1 šálka jahôd

1/2 šálky nesladeného kokosového mlieka

1/4 šálky nesladeného strúhaného kokosu



Postup:



Jahody očistíme a nakrájame na kúsky.

Kúsky jahôd potom obalíme v strúhanom kokose.

Pripravené kúsky jahôd položíme do formy na ľad.

Do každého kúsku jahody s kokosom nalejeme trochu kokosového mlieka.

Formu umiestnime do mrazničky a necháme maškrty zmraziť na minimálne 4 hodiny.