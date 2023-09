Toto rozhodnutie prišlo po smrti muža, ktorého v štvrtok napadli dva psi. Počet útokov tohto plemena v Británii rastie.

"Je zrejmé, že nejde len o niekoľko zle vycvičených psov, ale o vzor správania, ktorý musí skončiť," uviedol podľa britskej televíznej stanice BBC premiér Sunak.

Pes plemena American Bully XL je podľa premiéra "hrozbou pre komunity, najmä pre deti". Vláda by mala do konca tohto roka vytvoriť a zaviesť do legislatívy úplný zákaz ich chovu, informuje web BBC.

XL je najväčšia verzia plemena American Bully. Tento pes môže vážiť viac ako 60 kilogramov a útok na človeka je takmer vždy smrteľne nebezpečný. Práve psi tohto plemena American Bully boli v Británii zodpovední za niekoľko vážnych incidentov v poslednej dobe. Tento týždeň bol zadržaný šesťdesiatročný muž, pretože jeho dvaja psi v sobotu v Birminghame napadli jedenásťročné dievča. Dvaja muži, ktorí jej prišli na pomoc, boli tiež zranení a potrebovali lekárske ošetrenie.

V piatok agentúra AP publikovala zábery ďalšieho krvavého útoku psa, ktorý v stredu zaútočil na desaťročného chlapca, hrajúceho sa pred svojim domom vo Walsall v grófstve West Midlands.

Tento incident vyvolal diskusiu o tom, či by toto plemeno malo byť zakázané. Ministerka vnútra Suella Bravermanová ako prvá informovala, že v tejto veci prijíma urgentné odporúčanie.

Vlastníci psov a organizácie na ochranu zvierat však namietajú, že zákaz konkrétneho plemena nie je riešením.