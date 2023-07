KK18 Chaiyi City - Na snímke pes so slnečnými okuliarmi pozoruje prstencové zatmenie Slnka v taiwanskom Chaiyi City 21. júna 2020. Ľudia žijúci na východnej pologuli mohli v nedeľu pozorovať prstencové zatmenie Slnka. V plnej kráse ho mohli vidieť obyvatelia niektorých častí Afriky, Arabského polostrova a Ázie. FOTO TASR/AP A dog wears sunglasses as a solar eclipse is seen over the sky in Chiayi City, southwest of Taiwan, Sunday, June 21, 2020. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Foto: Chiang Ying-ying