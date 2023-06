Alpský jazvečíkovitý durič, nazývaný aj daxelkopov či skratkou AJD, je ideálny pes do väčšiny revírov. Zvláda prácu duriča i farbiara. Záleží hlavne na výcviku.

V nemecky hovoriacich krajinách, hlavne v krajine pôvodu – Rakúsku sa daxelkopov využíva ako farbiar (štandard F.C.I. č. 254, klasifikácia F.C.I. – skupina 6: duriče, farbiare a príbuzné plemena, sekcia 2: farbiare s pracovnou skúškou). Na Slovensku, v Česku, Poľsku či Maďarsku sa uplatňuje skôr v práci pred výstrelom, pri vyhľadávaní a durení diviačej zveri, ako to vyplýva aj z jeho slovenského názvu – alpský jazvečíkovitý durič. Môže sa však teda osvedčiť tiež ako farbiar, pri práci po výstrele, dohľadávke poranenej diviačej, jelenej, danielej, muflonej a srnčej zveri.

Gessy, dohľadávka v dĺžke 3,5 kilometra Zdroj: Archív Jozefa Telepuna

Vplyv plemenitby

Využívaním daxelkopova na Slovensku len ako duriča sa plemeno nerozvíja tak, ako by sa malo. V plemenitbe sa používa veľa psov na párenie z rakúskych a nemeckých chovov. Z takého spojenia, keď matka sa využíva ako durič a otec ako farbiar, sa vo vrhu vyskytnú šteniatka s lepšou vlohou na durenie diviačej zveri, ale aj potomstvo s vlohou po farbiarovi. Znamená to, že polovica vrhu má predpoklad úspešne absolvovať skúšky duričov a uplatniť sa neskôr v chove. Druhá polovička, ktorá zdedí vlohy po otcovi, veľmi ťažko splní podmienky chovnosti, ba nebude použiteľná ani v chove. Môže sa stať, že úspešne absolvuje dohľadávku poranenej zveri v revíri, no neuplatní svoj farbiarsky potenciál v chove.

Na súťaži Pohár Gustava Kořínka (2022) Zdroj: Archív Jozefa Telepuna

Dôkazom tohto tvrdenia sú výsledky medzinárodnej vrcholovej súťaže Pohár Gustava Kořínka, so zadávaním titulov CACIT, CACT, kde sa hodnotí podľa skúšobného poriadku pre skúšky duričov. Podujatie sa striedavo koná na Slovensku a v Česku. Organizátorom 17. ročníka, ktorý sa uskutočnil vlani pri Nemšovej, bol slovenský Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča. Súťažili vodiči zo Slovenska, z Česka, Rakúska, Nemecka a zo Švédska. Prvé tri miesta obsadili vodiči so psami zo Slovenska a zo slovenských chovov. Ak ich porovnáme so psami z rakúskych a nemeckých chovoch, tie sa ocitli na konci. Čo bolo dôvodom?

