Leto je ročné obdobie plné radosti a dobrodružstiev, ktoré môžete zdieľať so svojím štvornohým priateľom. No rovnako ako my, aj naši psi potrebujú pripravenú letnú výbavu na prekonávanie výziev horúcich dní. Hydratácia, ochrana proti slnku, chladiace pomôcky a príslušenstvo pre hry vo vode - to všetko by mali byť základné súčasti vášho letného "psieho balíčka".