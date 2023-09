Koľko potrebujú spať psy a mačky?

Pravdepodobne ste si všimli, že váš chlpatý priateľ trávi značnú časť dňa driemaním. Je to preto, že naši domáci miláčikovia potrebujú viac spánku ako my, a to z podobných dôvodov: je to kľúčové pre ich celkové zdravie, pohodu a schopnosť učiť saa spracovávať informácie.

Zdroj: shutterstock

„Spánok výrazne prospieva mozgovým funkciám; je zrejmé, že kvalitný odpočinok napomáha učeniu, normálnemu vývoju mozgu a dokonca aj zdravšiemu starnutiu,” potvrdzuje Joan Hendricksová, VMD, emeritná dekanka Fakulty veterinárnej medicíny na Pensylvánskej univerzite.

Ako sa teda líši náš spánok od spánku našich domácich miláčikov? Ľudia zvyčajne spia približne 6 až 8 hodín denne, zatiaľ čo psy majú tendenciu driemať 12 až 14 hodín denne, mačky môžu spať 16 až neuveriteľných 20 hodín denne. Okrem toho sú psy spoločenskí spáči, ktorí často prispôsobujú svoj spánkový režim nášmu, zatiaľ čo mačky sú prirodzene nočné tvory, ktoré sú vďaka svojim loveckým inštinktom v noci čulé a aktívne.