KK29 Demmin - Na snímke labrador Nero vytriasa zo srsti vodu po okúpaní v rieke Peene v nemeckom Demmine 31. júla 2020. FOTO TASR/AP The Labrador "Nero" shakes the water out of his fur after a refreshing bath in the river Peene in Demmin, Germany, Friday, July 31, 2020. In Northern Germany a warm summer day is expected today. (Jens Buettner/dpa via AP)

Foto: FOTO TASR/AP Jens B'ttner