Zaraďte do svojej dennej rutiny pravidelné prechádzky. Ich čas môžete pomaly predlžovať, kým sa vám nebude zdať 30 minút príjemných a pohodlných. Úroveň intenzity potom zvýšite napríklad rýchlejšou chôdzou. Zahrnúť do nej môžete aj rôznorodý terén, napríklad kopce, postupne môžete zvýšiť tempo do joggingu až behu.

Foto: Shutterstock