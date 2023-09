Spanie so svojím psím spoločníkom je pre mnohých majiteľov psov hrejivým zážitkom. Je však tento útulný pocit len teplom a objatím, alebo pod prikrývkami číhajú potenciálne nástrahy?

Potenciálne výhody spoločného spania so psom

Prítomnosť psa v posteli môže ovplyvniť kvalitu vášho spánku, ale nie je to také priamočiare, ako sa môže zdať. Do hry vstupuje niekoľko faktorov, ako napríklad počet ľudí a domácich zvierat v posteli, veľkosť psa a veľkosť postele - všetky tieto prvky musia byť v harmonickom súlade.

Zdroj: Shutterstock

Zaujímavé je, že malá štúdia , ktorej sa zúčastnili dospelí ľudia, odhalila, že ľudia vo všeobecnosti spia dobre so svojimi psami, hoci to isté sa nedá povedať, keď je pes skutočne v posteli. Potenciálnym riešením je poskytnúť psiemu spoločníkovi vlastnú útulnú posteľ susediacu s vašou. Okrem toho výskumy naznačujú , že v porovnaní s mačkami a inými ľuďmi psy v posteli zvyčajne menej narúšajú váš spánok. Ak sa teda ráno prebúdzate svieži a plní energie, váš pes je ideálnym parťákom na spanie.

Pohodlie a bezpečnosť: Prieskum z roku 2018 medzi dospelými ženami zistil, že zdieľanie postele so psom sa spája s pocitom pohodlia a bezpečia, najmä ak väčšinu dňa trávite oddelene od svojho chlpatého priateľa. Táto upokojujúca spoločnosť môže byť skutočným zlepšovákom nálady, najmä počas osamelých období.

Posilnenie duševného zdravia: Je známe, že domáce zvieratá zmierňujú stres a úzkosť a zároveň podporujú sociálne a emocionálne väzby, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť celkové duševné zdravie. Výskum z roku 2012 dokazuje, že interakcia so zvieratami môže priaznivo ovplyvniť faktory súvisiace so stresom, ako je hladina kortizolu, srdcová frekvencia a krvný tlak. Existujú aj dôkazy, ktoré naznačujú, že domáce zvieratá môžu pomáhať znižovať faktory súvisiace so stresom, ako sú adrenalín a noradrenalín, znižovať agresivitu, posilňovať empatiu a zlepšovať dôveru v iných.

