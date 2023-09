Krmivo pre psy by vám ublížilo, len keby je kontaminované patogénmi. Baktérie salmonely či E. coli sa vedia do krmiva dostať rovnako ako do jedla určeného pre ľudí. Aj preto treba krmivo skladovať podľa odporúčaní výrobcu, aby nedošlo k jeho kontaminácii. Napríklad psie konzervy by ste ani v uzavretom stave nemali skladovať pri teplote vyššej než 26 stupňov Celzia.

Foto: Shutterstock