Kvíz KVÍZ pre psíčkarov. Viete sa správne postarať o svojho miláčika? Foto: Shutterstock Pes si stále drží pozíciu najobľúbenejšieho domáceho miláčika. Často si s ním dokážeme vytvoriť ešte bližší vzťah ako s ľuďmi. Keď však urobíte chyby v jeho výchove alebo starostlivosti, môže sa z neho stať rozmaznaný tvor, ktorý sa vymkne spod vašej kontroly. Viete teda, ako sa máte správne postarať o svojho miláčika?

1/12 Väčšina ľudí si zaobstará malého psíka. Aké je obdobie socializácie šteniat a kedy začína? Od štvrtého týždňa a trvá až do 14. týždňa Od prvého roka a trvá šesť mesiacov Od tretieho mesiaca a trvá rok

