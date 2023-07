Zoznam vtáčích druhov hniezdiacich na Slovensku má tak 234 druhov. TASR o tom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko.

Ornitológovia chodili pozorovať ibisovca do Maďarska alebo do delty Dunaja v Rumunsku. "Očakávali sme, že zoznam hniezdičov Slovenska sa môže rozšíriť ešte o niekoľko druhov, ale u ibisovca hnedého sme až takéto pozitívne očakávania nemali. Síce sa šíri v západnej Európe pre väčšiu rozlohu ryžových polí, no vo východnej Európe tendencie rozširovania areálu nie sú až také výrazné," skonštatoval ornitológ SOS/BirdLife Jozef Ridzoň.

Ochranársky manažér organizácie Matej Repel tvrdí, že o lúky okolo Senianskych rybníkov sa dlhodobo starajú, udržujú tam pastvu a obnovujú plytké mokrade, ktoré sú dôležité pre ibisovca ako potravný biotop.

"Už v auguste začíname v rámci projektu LIFE IPORSEN s dlho plánovanou opravou hrádzí a rekonštrukciou prívodného kanála Národnej prírodnej rezervácie Senianske rybníky, kde ibisovce zahniezdili," povedal Repel. Verí, že tohtoročné hniezdenie bude úspešné, ibisovcom sa tam vďaka ochranárskym opatreniam zapáči a vrátia sa na Slovensko aj o rok.