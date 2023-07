Čakanka obyčajná obsahuje horké látky, ktoré povzbudzujú činnosť tráviacich orgánov a provokujú vylučovanie tráviacich štiav. Foto: Canva

V záhrade aj v prírode to v lete žije. Nezmeškajte a nazberajte si do zásoby to, čo ponúka letná príroda.