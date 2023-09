Stádo, ktoré hľadalo útočisko pred ničivými záplavami, sa napokon neschovalo iba v teple a suchu, ale aj v uprostred neuveriteľných 270 kilogramov zelenej lahôdky - konope určenej na lekárske účely. Marihuanu hladné ovce nemilosrdne skonzumovali.

Výsledkom bolo, že ovce začali skákať a správať sa "zvláštne", ako to s údivom opísal ich pastier. Miestni obyvatelia boli svedkami scény, ktorá by sa dala pokladať skôr za komédiu, ako za skutočnosť.

Majiteľ skleníka, ktorý už zažil dosť nešťastia po horúčavách a záplavách, bol viac ako ohromený návštevou stáda. "Stádo vošlo do skleníka a zjedlo, čo zostalo. Úprimne povedané, neviem, čo mám povedať," vyznal sa s úsmevom podla portálu newsweek.com.

Yannis Bourounis, majiteľ farmy, v rozhovore pre miestny rozhlas dodal: "Ovce skákali vyššie ako kozy, čo sa nikdy nestáva." Ako sa zdá, ovce boli nadšené svojím náhodným objavom!

Grécko, ktoré nedávno legalizovalo pestovanie konope na lekárske účely, zažíva boom v tejto oblasti. Mnoho investorov vidí v tejto oblasti obrovský potenciál, no kto by tušil, že to priláka aj stádo nadšených oviec.