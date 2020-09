fotopríbeh

Kotlíková kapustnica podľa poľovníka, nechýba klobása, koleno aj jelenie mäso

No kto by ju nemal rád? Spravidla si na nej pochutnáme asi všetci. Pochopiteľne, každý máme ten svoj recept, ktorý používame a chutí nám. My vám teraz predstavíme recept na kotlíkovú poľovnícku nôtu. Prajeme dobrú chuť!