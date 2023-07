V blízkosti Berlína sa zrejme voľne nepohybujú žiadne levice ani iné mačkovité šelmy. Polícia to v piatok uviedla na základe podrobnej analýzy videozáznamu, ktorý sa od štvrtka používal pri pátraní po zvierati.

Odborníci dospeli k záveru, že na videu je zachytené divoké prasa. Polícia preto stiahla svoju výzvu, aby boli ľudia pri pohybe v oblasti na hranici medzi južným Berlínom a Brandenburskom opatrní, informovala tlačová agentúra DPA.

Po podozrivej levici pátrali desiatky policajtov, ktorým pomáhal aj vrtuľník a drony. Podľa stanice Rbb dvaja odborníci nezávisle od seba dospeli k záveru, že na videozázname zo stredajšieho večera nie je vidieť levicu, ako sa pôvodne domnievali úrady, ale divé prasa.

ALSO‼️@PolizeiBB@polizeiberlin

Ihr könnt eure Suche beenden!

Es ist kein #Löwe / #Löwin!

Bei genauer Analyse des Videos erkennt man, dass sich das Tier am Baum scheuert - Das ist typisch für ein #Wildschwein

Ihr jagt ein Phantom! Beendet diese peinliche Suche! #Kleinmachnowpic.twitter.com/irLvQQuXjT — Anonymous Germany (@Anonymous9775) July 21, 2023

Podobný názor vyjadril v piatok ráno v rozhovore pre stanicu aj odborník na šelmy Derk Elehrt. Medzitým bolo video kľúčovým "dôkazom" existencie levice, ktorá za sebou inak nezanechala žiadne iné stopy.



Prítomnosť mačkovitej šelmy v oblasti Berlína však potvrdili viacerí očití svedkovia vrátane policajtov. Dvaja z nich tvrdili, že zviera, ktoré identifikovali ako "veľkú mačku", videli vo štvrtok večer na vzdialenosť 20 metrov, uviedla BBC.

Pátranie sa sústredilo na okolie obce Kleinmachnow, ktorá sa nachádza v blízkosti administratívnej hranice medzi Berlínom a Brandenburskom. Na berlínskom predmestí Zehlendorf bolo podľa BBC v noci zaznamenaných asi tucet možných pozorovaní "divokého zvieraťa".



Zmätok umocnili vtipkári v blízkosti oblasti pátrania, ktorí z reproduktorov púšťali zvuky revúceho leva, ako ich väčšina ľudí pozná z fotografií prírody.



"To nepomáha ani polícii, ani miestnej komunite," rozhorčila sa policajná hovorkyňa Kerstin Schröderová.

Okrem toho sa odborníci v rôznych médiách predbiehali v poskytovaní rád, ako sa správať pri stretnutí s divokým zvieraťom. Najčastejšou radou bolo, že dotyčný by sa mal zastaviť, stáť na mieste a predovšetkým "vyhnúť sa očnému kontaktu".



Podľa starostu Michaela Gruberta sa však za dva dni nepodarilo nájsť žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že sa v oblasti pohybuje levica alebo iná podobná šelma, dokonca ani odtlačky labiek či exkrementy, z ktorých by sa dala získať DNA záhadného tvora.

"Všetko nasvedčuje tomu, že to nebola levica," povedal Grubert. V oblasti preto podľa neho nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo.



Podľa stanice Rbb polícia stiahla varovanie, ktoré vydala v súvislosti s pátraním po šelme, a tiež pozastavila pátraciu akciu. V piatok ráno sa na nej zúčastnilo 120 policajtov a expertov na divokú prírodu.



Skutočnosť, že úrady nevedeli, odkiaľ by zviera mohlo pochádzať, svedčí o tom, že v okolí nemeckého hlavného mesta sa zrejme žiadna levica nenachádza. Zoologické záhrady, zvieracie parky, cirkusy a zariadenia na ochranu zvierat nepostrádali žiadnu levicu. Polícia však nevylúčila možnosť, že zviera mohlo pochádzať z nelegálneho chovu.



Niektorí odborníci, ktorí počas pátrania skúmali stopy v lese, však už pochybovali, že ide o levicu, a prikláňali sa k názoru, že "ide o diviaka, ktorý je typický pre Brandenbursko a predmestia Berlína", uviedla BBC.